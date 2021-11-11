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ТНТ анонсировал возвращение «Универа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Сериал «Универ.10 лет спустя» покажут на ТНТ, проект расскажет о жизни главных героев спустя 10 лет после событий основного сюжета, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета сериала «Универ. 10 лет спустя» – отношения Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая история Яны (Анна Кузина).

Беззаботные герои «Универа» выросли и покинули общагу. У них появились семьи, работа, кого-то начал затягивать быт, кого-то настиг возрастной кризис. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца.

Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов к родительству. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что она упустила воспитание сына. Жизни героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

Вместе с героями повзрослеет и хронометраж истории – новые серии длятся по часу, а к традиционной комедии добавятся элементы драмы. Также в «Универе» появятся новые герои, которых сыграют звёзды большого кино: Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

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