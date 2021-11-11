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Карпин поставил точку в взаимоотношениях с Дзюбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поставил точку во взаимоотношениях с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

Карпин, назначенный главным тренером сборной летом, вызывал Дзюбу только на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира. Форвард отказался, так как «не набрал» оптимальную форму.

«Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку. Вы как хотите: хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Конфликт Карпина и Дзюбы длится с 2009 года, когда оба представляли московский «Спартак» — тогда футболиста заподозрили в воровстве у одноклубника. Позже Дзюба заявлял, что при Карпине в составе красно-белых была определенная дискриминация и он попал в черный список. Тренер подобное опровергал.

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