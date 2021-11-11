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Самым сексуальным мужчиной признали 52-летнего актера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Пол Радд признан самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии журнала People, сообщается на сайте издания. 52-летний актер известен по фильмам «Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса».

Получив звание самого сексуального мужчины, Радд пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

«И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», — цитирует PeopleПола Радда.

Журнала People выбирает самого сексуального мужчину ежегодно, начиная с 1990 года. В предыдущие годы такого звания удостаивались актеры Дуэйн Джонсон, Блейк Шелтон, Идрис Эльба, певец Джон Ледженд, актер Майкл Б. Джордан.

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