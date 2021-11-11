Вышел финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: наследники»

Фото: © кадр из фильма «Охотники за привидениями: наследники»

Финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: наследники» появился в Сети. Премьера картины в России запланирована на 2 декабря.

Фильм стал продолжением культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями».

По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.

В «Наследниках» снялись Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса»), Маккена Грейс («Тоня против всех», «Первому игроку приготовиться»), Финн Вулфард («Оно», «Оно 2», «Очень странные дела») и Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»), Энни Поттс («Охотники за привидениями»).