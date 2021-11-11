Красноярск и Новосибирск померялись снежными зимами

Аналитики Яндекс.Погоды посчитали, что самые снежные зимы из сибирских городов-миллионеров бывают в Красноярске, в Новосибирске и Омске выпадало чуть меньше осадков, сообщает пресс-служба компании.

На первом месте среди городов-миллионеров России с самыми снежными зимами оказался Челябинск. Красноярск в этом списке попал только на девятое место. Следом за ним оказался Новосибирск, а затем Омск.

Снег в Красноярске идет в среднем 142 дня, в Новосибирске — 128 дней, а Омске — 114 дней. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, в Красноярске составляет в среднем 114 сантиметров, в Новосибирске — 110 сантиметров, в Омске — 100 сантиметров.

Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Красноярск ложится примерно 43 миллионов «КамАЗов» снега, в Новосибирске — 55 миллионов, в Омске — 58 миллионов.

Самой снежной за последние десять лет в Сибири была зима 2016–2017 годов. А самым снежным днем в Красноярске было 9 мая 2016 года: к толщине снежного покрова прибавилось сразу 27 сантиметров, в Новосибирске — 17 января 2018 года (22 сантиметров), в Омске — 22 октября 2015 года (15 сантиметров).