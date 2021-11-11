Штрафы за гонки с ГИБДД и грязный номер появились в новом КоАП

Новые нормы — штраф в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции, штрафы за рецидивы с грязным номером и чрезмерной тонировкой — прописаны в проекте Кодекса об административных правонарушениях.

«Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тысяч рублей за «неоднократный» отказ остановится, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан», — приводит «Коммерсантъ» положения проекта КоАП.

Речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь. Сейчас наказание за отказ остановиться по требованию — штраф в 500-800 рублей.

За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тысячи рублей.

В законопроект включены санкции за систематические (в течение года) нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Также предлагается увеличить с 1 тысячи до 3 тысяч рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных «карманов».

Вводится штраф в 1–2 тыс. рублей за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и др. при выезде на проезжую часть).

При этом Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей в рамках «гуманизации законодательства об административных правонарушениях».