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Россия потренируется на Кипре перед решающим матчем отбора на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу сыграет отборочный матч чемпионата мира-2022 с командой Кипра в четверг. Чтобы выйти в финальный этап, подопечным Валерия Карпина достаточно победить киприотов, а затем сыграть вничью с Хорватией.

«Кипр не считается большой командой, но все такие сборные умеют обороняться. Они играют по схеме 5-4-1. Не так просто против них атаковать и находить пространство. Естественно, они будут уповать на контратаки», — сказал на предматчевой пресс-конференции Карпин.

«Мы знаем, что будем играть с главной командой группы. Несмотря на то что мы ниже России и набрали меньше очков, мы должны выполнить наш национальный долг, выложимся на все сто», — отметил главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу

Встреча Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 мск. Матч покажет телеканал «Россия-1».

За всю историю команды провели между собой шесть личных встреч. На счету россиян пять побед, а еще одна игра завершилась вничью.

Сборная России подходит к последним отборочным матчам на первом месте в группе H. После ничьи со Словакией Хорватия отстает от России на два очка. Для выхода на чемпионат мира напрямую команде Валерия Карпина в двух матчах нужно набрать четыре очка. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

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