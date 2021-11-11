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Пьяная жительница Тувы без прав устроила гонки с экипажем ДПС. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяная жительница Тувы без прав за рулем Chevrolet Niva пыталась уйти от преследования экипажа ДПС, в ее машине сидели двое детей, сообщает МВД по Республике.

Внимание наряда ДПС ГИБДД МВД по Республике Тыва привлек автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого выезжал на встречную полосу с пересечением двойной сплошной линии разметки.

27-летняя женщина за рулем не остановилась и пыталась скрыться. При этом она выезжал на полосу для встречного движения на круговом перекрестке, совершала обгоны в запрещенных местах. На большой скорости на круговом движении она не справилась с управлением и наехала на препятствие.

За рулем внедорожника находилась не получавшая водительского удостоверения женщина в сильной степени алкогольного опьянения. Женщина перевозила пять пассажиров, в числе которых двое детей. В результате наезда на препятствие никто не пострадал.

Водителя отправили в медвытрезвитель, после чего в отношении нее было составлено 10 административных материалов. При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (по факту отказа от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) мировой судья судебного участка Кызыла учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух детей, признание вины в содеянном, раскаяние и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Республика Тува #ДТП
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