Полсотни катков зальют в Новосибирске

Муниципальные учреждения начинают подготовку к заливке катков в Новосибирске, покататься на коньках можно будет на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере, и напротив Новосибирского оперного театра, сообщает пресс-центр мэрии.

«Мы формируем снежное основание на всех объектах, а после того как температура снизится мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки», – рассказал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

В этом году увеличиться количество мест для катания на коньках. Прибавилось восемь площадок. Кроме катков на стадионе «Чкаловец», Нарымском сквере, площади Ленина, муниципальная служба «Стадион» также зальет 42 хоккейных коробок во дворах Новосибирска.

На месте останется и знаменитый каток в форме члена на площади Ленина. Он ежегодно радует новосибирцев и гостей города. Кроме его необычной формы, этот каток привлекает горожан ярким освещением и красивым оформлением фотозон на главной площади Новосибирска.

Кроме полсотни муниципальных катков, будут залиты и частные катки, которые ежегодно работают в городе.