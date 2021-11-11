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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон потребовал раскрыть передвижение войск России у Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Соедиенные Штаты хотели бы добиться ответов от России на вопрос о «стягивания вооруженных сил на границе с Украиной», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений», — цитирует ТАСС Кирби. Он добавил, что американские власти хотят, чтобы Москва дала «прозрачные и честные» ответы по этой тематике.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что США очень пристально следят за перемещениями российских войск, но отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов о результатах наблюдений и каких-либо выводах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington Post и Foreign Policy — опубликовали «как по команде в настоящей панической атаке» материалы, посвященные этой теме.

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Оборона #Военная политика #Армия
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