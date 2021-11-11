Минсельхоз пообещал стабилизацию цен на продукты

Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары благодаря полученному урожаю и действующим мерам регулирования, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы ожидаем, что полученный урожай в комплексе с мерами регулирования позволит стабилизировать ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары», — приводит ТАСС слова Патрушева, сказанные им на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Минсельхоз рассчитывает, что урожай зерновых культур составит 127 миллиона тонн в бункерном весе, в пересчете на чистый вес — более 123 миллиона тонн. Данный показатель выше среднемноголетних значений, подчеркнул министр. По его словам, урожай масличных прогнозируется на уровне 23 миллиона тонн, что является существенным приростом к результату 2020 года.

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России в октябре 2021 года выросла на 12,7%, мяса кур — на 5,5%. В Росстате также сообщили, что цены на сахар в среднем по России выросли на 2%, масло подсолнечное стало дороже на 0,6%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кальмары мороженые — на 4,2%, крупа гречневая — на 3,2%, окорочка куриные - на 2,8%, сельдь соленая и кулинарные изделия из птицы — на 2,2%, мука пшеничная — на 2,1%. Стоимость огурцов выросла на 48,7%, помидоров — на 43,8%, картофеля — на 15,5%, апельсинов — на 10,7%.