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Школьники в Новосибирске получили ожоги глаз от кварцевания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родители сообщили, что первоклассники школы №175 в Новосибирске получили ожоги глаз при включении кварцевого аппарата в классе, следователи и прокуроры проводят проверку.

По сообщениям СМИ, ученики школы №175 в Новосибирске получили ожоги глаз при включении кварцевого аппарата в учебном кабинете. Родители первоклассников пожаловались на нарушения прав детей, некоторые из них уже обратились в больницу.

По данному факту следователи СУ СК РФ по региону организовали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм в школе.

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Новосибирск #Происшествия
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