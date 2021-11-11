Школьники в Новосибирске получили ожоги глаз от кварцевания

Родители сообщили, что первоклассники школы №175 в Новосибирске получили ожоги глаз при включении кварцевого аппарата в классе, следователи и прокуроры проводят проверку.

По сообщениям СМИ, ученики школы №175 в Новосибирске получили ожоги глаз при включении кварцевого аппарата в учебном кабинете. Родители первоклассников пожаловались на нарушения прав детей, некоторые из них уже обратились в больницу.

По данному факту следователи СУ СК РФ по региону организовали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм в школе.