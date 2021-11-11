Матвиенко допустила ужесточение ограничений в связи с пандемией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном введении более строгих ограничительных мер по отдельным категориям населения в связи с пандемией.

«Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на Совете безопасности России. «Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — добавила она.

Матвиенко заверила всех россиян, что вопрос находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания, но подчеркнула, что «очень многое зависит от сознательности и ответственности граждан, без которых никакие управленческие решения не будут эффективны».