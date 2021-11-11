Россия утвердила штрафы для Twitter, Facebook и WhatsApp

Таганский суд Москвы признал законным решение о взыскании с Twitter, Facebook и WhatsApp крупных штрафов, назначенных за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России.

Апелляционные жалобы на решение суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook оставлены без удовлетворения. В конце августа суд оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 миллионов рублей соответственно, WhatsApp получил штраф в размере 4 миллионов рублей.

Роскомнадзор ранее отчитался, что на сегодня хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России. В частности, среди них Apple, Microsoft, PayPal и Samsung.

За нарушение федерального закона о локализации персональных данных в 2016 году в России заблокировали социальную сеть LinkedIn. При этом Facebook и Twitter с 2015 года фактически отказываются локализовать данные российских граждан.