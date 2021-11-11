Путин поверил превосходству российского оружия

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, в силах общего значения этот показатель достигает более 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги», — заверил российский лидер.

По словам Путина, среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир», зенитная ракетная система «С-500». Президент также подчеркнул, что при разработке новой госпрограммы вооружения важно учитывать все основные мировые тенденции.

Путин предложил сделать акцент на продвижении гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, использовании искусственного интеллекта, а также новейших систем разведки, навигации и управления.