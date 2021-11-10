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Российский фигурист с уникальными прыжками ушел в сборную США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arturdmitriev_

Российский фигурист Артур Дмитриев продолжит карьеру в составе сборной США, так как в стране его не рассматривали как перспективного спортсмена.

«В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь», — сказал Дмитриев в интервью «Спорт-Эксперессу».

Он также рассказал, что у него есть гражданство США, так как он жил в стране после переезда родителей. «Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство», — добавил он.

Артур Дмитриев — сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, выступавшего в парном катании.

29-летний Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. Также он впервые исполнил уникальный каскад из тройных лутца и флипа на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе. Последний раз фигурист выступал за Россию в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom, где он занял предпоследнее, 11-е место.

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