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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра GTA IV получит улучшенную графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: radiobread / Attribution-ShareAlike License

Популярная игра Grand Theft Auto IV будет заново выпущена в 2023 году с улучшенной графикой, в нее войдут дополнения The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony.

Согласно данным инсайдеров, что ремастер выйдет одновременно для ПК, а также PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. При этом изначально GTA IV была выпущена для PlayStation 3 и Xbox 360.

Геймплейная часть не изменится — обновления коснутся только графики, которая за прошедшие с релиза 13 лет уже успела устареть. При этом студия Rockstar собирается удалить из игры мультиплеер.

11 ноября на ПК и консолях выйдет сборник ремастеров GTA 3, GTA: Vice City и GTA San Andreas, в 2022 году коллекция выйдет на мобильных платформах. Все три игры получат существенные графические улучшения.

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Игры #Экшены
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