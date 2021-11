Игра GTA IV получит улучшенную графику

Популярная игра Grand Theft Auto IV будет заново выпущена в 2023 году с улучшенной графикой, в нее войдут дополнения The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony.

Согласно данным инсайдеров, что ремастер выйдет одновременно для ПК, а также PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. При этом изначально GTA IV была выпущена для PlayStation 3 и Xbox 360.

Геймплейная часть не изменится — обновления коснутся только графики, которая за прошедшие с релиза 13 лет уже успела устареть. При этом студия Rockstar собирается удалить из игры мультиплеер.

11 ноября на ПК и консолях выйдет сборник ремастеров GTA 3, GTA: Vice City и GTA San Andreas, в 2022 году коллекция выйдет на мобильных платформах. Все три игры получат существенные графические улучшения.