Гравитационные волны устроили «цунами»

Международный коллектив астрофизиков с ноября 2019 года по март 2020 года обнаружил сразу 35 гравитационно-волновых событий — исследователи отметили, что такое «цунами» представляет собой новую эру в обнаружении гравитационных волн.
Для сравнения — в течение первого периода наблюдений в 2015-2016 годах ученые обнаружили всего три таких события, пишет arXiv.org. Из 35 событий 32 являются результатом слияний черных дыр, остальные три — черных дыр и предположительно нейтронных звезд.
Наиболее масштабным стало событие GW200220_061928. В результате столкновения образовалась черная дыра весом в 141 массу Солнца, а сам процесс породил мощную гравитационную волну.
Гравитационные волны предсказывались общей теорией относительности и многими другими теориями гравитации, однако астрофизики длительное время не могли их обнаружить из-за слабости возникающего возмущения. Впервые «рябь пространства-времени» была зафиксирована в 2016 году.
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