Евросоюз отправит армию дронов на Титан

Европейское космическое агентство представило миссию «Посейдон», которая предполагает отправку посадочного аппарата с дронами на спутник Сатурна Титан.

Космический аппарат должен достичь Титана в 2039 году. Ученые рассчитывают, что для миссии будет использована целая армия дронов, которым предстоит изучить полярные области Титана, собрать данные об атмосфере и геологии, а также попытаться найти следы возможной жизни.

Основная часть аппарата будет вращаться вокруг спутника Сатурна, чтобы изучать космическое тело с орбиты и отправлять полученные данные на Землю. В частности, исследователи намерены уточнить характер сезонных изменений атмосферы Титана.

Титан — крупнейший спутник Сатурна. На нем есть атмосфера, осадки, океаны и моря, которые состоят из жидкого этана и метана. Из-за плотной атмосферы наблюдение за небесным телом с Земли затруднено.