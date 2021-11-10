Российские ракетоносцы пролетели над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ракетоносцы полностью выполнили все поставленные задачи и вернулись на аэродром базирования на территории России. Военное ведомство уточнило, что в ходе полетов были отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Белоруссии.

В свою очередь, белорусское военное ведомство уточнило, что полеты российской стратегической бомбардировочной авиации вдоль границ Белоруссии теперь будут носить регулярный характер в качестве меры адекватного реагирования на новую обстановку.

Полет российских самолетов состоялся на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. После попытки нескольких тысяч мигрантов перебраться в Евросоюз Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих и ввела чрезвычайное положение.