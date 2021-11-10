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Instagram запустит платные подписки

Источник:
WccfTech
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Фото: © Sibnet.ru

Команда социальной сети Instagram запустит платные подписки для пользователей, призванные спонсировать создателей контента.

Функция пока недоступна, но в Сети уже появились официальные расценки на подписки в Instagram для разных регионов. Так, в США стоимость подписки составляет 0,99 доллара, в России — 99 рублей.

Предполагается, что платная подписка позволит пользователям видеть контент, недоступный всем остальным подписчикам. Авторы смогут выпускать эксклюзивный контент, зарабатывая на своих подписчиках.

Ранее для Instagram из платных услуг были доступны только значки разных уровней — они покупались для поддержки любимых авторов. Для российских пользователей значки разного уровня стоили 99 рублей, 179 рублей и 449 рублей.

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