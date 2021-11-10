Обнаружен новый способ отслеживания смартфона

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ отслеживать телефон на основе его сигнала Bluetooth.

Современные смартфоны используют технологию Bluetooth Low Energy, которая позволяет снизить энергопотребление за счет малой полосы пропускания и диапазона. В результате аппарат для постоянной трансляции сигнала требует только 1% стандартной мощности.

Но технология оказалась уязвима — специалисты выяснили, что все беспроводные передатчики имеют помехи сигнала, уникальные для каждого устройства. Поэтому для каждого смартфона можно составить цифровой отпечаток на основе данных Bluetooth.

При необходимости можно отслеживать местоположение смартфона, сопоставляя его цифровой отпечаток с данными оператора. Эксперты отмечают, что избавиться от такой уязвимости довольно просто — достаточно просто отключать Bluetooth, если данная технология не нужна.