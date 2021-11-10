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Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium / CC BY 2.0

Отстраненный за подделку документов российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал во время дисквалификации работать водителем грузовика.

Лысенко — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, чемпион мира 2018 года в помещении. Он дисквалифицирован с 3 августа 2018 года на шесть лет, из них два года условно, за непредоставление информации о своем местонахождении и фальсификацию данных. Он пропустил три допинг-теста, а позднее представил поддельные медицинские справки, которые оправдывали пропуск тестов.

Легкоатлет работает водителем грузовика в одной из строительных компаний в Подмосковье, ранее он был курьером по доставке еды. «Мне нужны деньги, чтобы жить, покупать еду», — рассказал 24-летний спортсмен Reuters.

По словам Лысенко, он думал над тем, чтобы бросить эту работу, чтобы полностью посвятить себя тренировкам за год до конца срока дисквалификации, но финансовое положение не позволило ему это сделать.

«Я понимаю, что мне предстоит много работать над моей техникой. Я не в той форме, в которой был раньше», — добавил спортсмен.

Прыгун все еще нацелен на участие в Олимпийских играх и хочет побить мировой рекорд в 2,45 метра.

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