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Кремль высказался по поводу обязательной вакцинации

Источник:
РИА Новости
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Фото: Pavel Kazachkov from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75% населения.

Пескова спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам. «Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Вакцинация признана самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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