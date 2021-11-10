Систему входа по QR-кодам расширили в Красноярском крае

Власти расширили систему предоставления QR-кодов в Красноярском крае, без сертификата о прививке нельзя будет зайти в общепит, салоны красоты и гостиницы, сообщает правительство региона.

Согласно изменениям, с 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины).

С 15 ноября без QR-кодов о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия.

Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.

На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения – индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности.

В крае уже действует запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.