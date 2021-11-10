Спецраздел с интерактивным кино появился в Wink

Специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом, появился в видеосервисе Wink.

Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

Cпецраздел появился главной странице веб-версии Wink. В нем собраны фильмы с дополнительным контентом (в настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется).

После сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма.

Подключить, отключить, изменить: управление подписками Wink

При выборе фильмов из раздела уже можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев, интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей музыки.

Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.

Сейчас в разделе «Фильмы с интерактивной паузой»есть такие картины, как «Черная вдова», «Форсаж 9», «Круэлла», «Красотка на взводе», «Ледяной драйв», «Тихое место 2», «Гнев человеческий», «Отец», «Чудо женщина 1984».