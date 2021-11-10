Судейство матча «Урал» — «Зенит» вызвало горячие споры

Встреча питерского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась на прошлой неделе, но до сих пор решения судьи вызывают горячие споры. Матч уже окрестили «самой грязной судейской игрой года».

Матч «Зенит» — «Урал» завершился со счетом 0:0. Судейскими решениями остались недовольны обе команды, а в адрес главного арбитра Игоря Панина уже поступили жалобы в экспертно-судейскую комиссию.

Недовольство «Урала» — лояльность арбитра к «Зениту»

Еще в начале матча Ярослав Ракицкий сфолил, за что заслуженно получил желтую карточку — это не вызвало ни у кого вопросов. Однако за несколько минут до свистка на перерыв Ракицкий повторно фолил, отталкивая рукой соперника в собственной штрафной и тем самым прерывая опасную атаку.

Такое поведение арбитр не счел серьезным нарушением, покивал головой, и на этом все закончилось. Даже фанаты «Зенита» отметили грязную игру Ракицкого и признали, что это был безоговорочный повод для вынесения второй желтой карточки и удаления футболиста.

Шквал критики со стороны «Урала» был еще сильнее — ведь это была возможность забить гол, которую Ракицкий прервал. В адрес судьи уже во время перерыва стали публиковаться нелестные высказывания и обвинения в лоббировании интересов «Зенита».

«Был бы футболист, а повод для удаления найдется»

На 51-й минуте полузащитник «бело-синих» Клаудиньо сфолил против уральского защитника Арсена Адамова. Но назвать «фол» грязным нельзя. Во-первых, это была непринципиальная встреча футболистов, не было напряженного момента, поэтому и очевидных причин фолить не было. Во-вторых, сама суть нарушения сводилась к игре в ногу шипами, но это лишь был прямой подкат спереди.

#Футбол Как «работают» желтая и красная карточки

Клаудиньо утверждал, что хотел сыграть в мяч, но вышло, что Адамов в движении сам случайно подставил ногу. Болельщики вообще посчитали, что бразилец поскользнулся, но никто не говорил о том, что такая грубая игра была вызвана намеренным желанием футболиста.

Несмотря на это, арбитр выносит решение об удалении Клаудиньо с поля. Для «Зенита» и даже для «Урала» это стало полной неожиданностью — ведь такой фол тянул максимум на желтую. Ошибки арбитра отметили известные комментаторы и аналитики: Казанский, Черданцев, Макаров.

Поддержать футболистов «Зенита» приехали более 1,5 тысячи фанатов. Регистрация в легальной букмекерской конторе России позволит также поддержать любимый клуб на пути к титулу чемпиона, но куда более безопасно во времена пандемии.

Реакция клубов на игру

Администрация «Урала» осталась недовольна судейством. Ситуацию с удалением Клаудиньо в штабе клуба комментировать отказались, но по поводу неудаления Ракицкого высказался сам президент команды Григорий Иванов.

«Обжаловать не будет. Какой в этом смысл? Мы уже обжаловали не раз подобное, но это никогда не дает результатов. Сыграли достойной, а это главное», — заявил он.

Руководство «Зенита» же принципиально не принимает точку зрения арбитра и готово отстаивать позицию в споре с судейской комиссией, тем более что у питерского клуба подобный опыт уже есть. Поэтому говорить о том, что в матчах РПЛ мы больше не увидим Клаудиньо пока преждевременно. Даже многие букмекеры открыли прием ставок на возвращение футболиста в турнире.

Сейчас ситуация в российском футболе напряжена – внимание фанатов приковано и к матчам РПЛ, и к выступлениям наших парней на мировом уровне. Тем более, что российская сборная, про прогнозам аналитиков «В ГАЕ РУ», может добиться в ЧМ неплохих результатов.