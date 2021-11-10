Мокрый снег и порывистый ветер накроют Новосибирск

Мокрый снег пойдет в Новосибирске в четверг, будет дуть сильный ветер, сообщил в среду пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в четверг скорость ветра в порывах будет достигать 17 метров в секунду ночью и 14 метров в секунду днем. Температура будет около нуля градусов — до минус 2 ночью и до плюс 2 днем.

В ночь на пятницу ожидается 3-5 градусов ниже нуля, днем — 1-3 градусов ниже нуля, порывистый ветер и мокрый снег продолжатся.

В субботу ночью будет до минус 7, днем — от минус 1 до плюс 1 градуса, также ожидаются мокрый снег и ветер скоростью до 14 метров в секунду.