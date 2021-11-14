Ученые объяснили уменьшение человеческого мозга

Размер человеческого мозга уменьшился в размерах примерно 3 тысяч лет назад после резкого усложнения социальной жизни, выяснили исследователи Бостонского университета.

«В это время начали формироваться сообщества, в которых люди делились знаниями. Появились специалисты в строго определенных видах деятельности», — приводит Daily Mail выводы ученых. Иными словами, мозг уменьшился из-за того, что у людей тогда появилась возможность хранить в голове меньше информации.

Гипотеза заключается в том, что уменьшение произошло из-за увеличившейся зависимости от коллективного интеллекта. «Идея в том, что группа людей умнее, чем самый умный человек в группе. Этот феномен называют "мудрость толпы"», — отметил один из авторов исследования

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Исследователи объясняют, что меньший мозг потребляет меньше энергии, а поскольку древние люди начали делиться знаниями 3 тысяч лет назад, их мозгу требовалось меньше энергии для хранения большого количества информации, что привело к уменьшению размера.

Это заставляет предположить, что мозг современного человека может быть еще меньше из-за технологий, хранящих все, что нам нужно знать, заключают ученые.