Моргенштерну стали доверять еще больше

Рэпер Моргенштерн поднялся на шесть пунктов в рейтинге доверия среди музыкальных исполнителей. Такие данные приводит исследовательский холдинг Ромир.

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых.

Первое место в рейтинге доверия занимает певица Алла Пугачева, на втором месте расположилась телеведущая Ольга Бузова, на третьем — певец Филипп Киркоров.

Алишер Моргенштерн занял четвертую позицию. Уровень доверия к рэперу вырос на шесть пунктов. Ранее в таком же рейтинге он занимал лишь 10-ю строчку. При этом артист в августе занимал первую строчку в аналогичном рейтинге, где опрашивали только молодежь.

Уровень доверия снизился у Сергея Шнурова (-1 пункт), Сергея Лазарева (-2 пункта) и у Олега Газманова (-3 пункта). Также в рейтинг входят Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина и Леонид Агутин, который впервые попал в топ-10.