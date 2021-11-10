Власти задумались над введением QR-кодов в самолетах и поездах

Министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний QR-кодов, сообщают источники.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал РБК источник в одном из профильных ведомств.

Другой источник подтвердил изданию, что сейчас собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. «Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — уточнил он.

Окончательное решение может быть принято с учетом данных оперативного штаба, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения этой темы. В одном из сценариев внедрение QR-кодов, по его словам, может происходить постепенно, по видам транспорта, и начаться с авиации после январских праздников 2022 года.

Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов объясняется меньшими проблемами. «У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считаные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов, и внедрить эту функцию можно только при покупке билета», — отметил источник.