Курьеров в Новосибирске обязали прививаться от COVID

Новосибирские власти расширили список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, — теперь прививаться от коронавируса должны курьеры и сотрудники гостиниц.

Постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Согласно документу, в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации, добавили сотрудников гостиниц, общежитий, хостелов, а также работников служб доставки.

Предусмотренные для этих двух дополнительных профессиональных категорий сроки вакцинации — до 17 декабря — первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 года — вторым компонентом вакцины.

За нарушения требования предусмотрены штрафы: от 50 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно, что обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, общепита, бытовых услуг (прачечных, химчисток), клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, детских центров, а также госслужащие.