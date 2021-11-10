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США приложат все усилия для высадки на Луне быстрее Китая

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

США приложат все усилия, чтобы американские астронавты высадились на Луну раньше, чем китайские тайконавты, заявил глава NASA Билл Нельсон. Он добавил, что Вашингтон обеспокоен успехами космической программы Пекина.

Космическая программа КНР становится «все более способной к высадке» человека на Луну «значительно раньше, чем изначально ожидалось». «Мы намерены действовать настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей, чтобы обойти наших конкурентов», — цитирует ТАСС главу NASA.

«Мы сталкиваемся с очень интенсивной и хорошей космической программой КНР. Это произошло в последние несколько лет, мы видели, что они добились ряда достижений. <...> У нас есть все основания полагать, что у нас есть конкурент, очень агрессивный конкурент в лице КНР. <...> Мы хотим первыми вернуться на Луну после более чем полувека», — добавил Нельсон.

На брифинге он объявил, что Соединенные Штаты планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида» (Artemis) в 2025 году.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну «Артемида» включает три этапа. Первый — запуск с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны. Второй — облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну.

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