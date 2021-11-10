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Вратаря «Сибири» признали лучшим в КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Харри Сятери второй раз в своей карьере признан лучшим вратарем КХЛ по итогам 10-й недели регулярного чемпионата, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сятери одержал две командные победы в трех матчах. По воротам Сятери было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67.

Также в матче с «Ак Барсом» (2:0) Сятери в 20-й раз в КХЛ сыграл на ноль. Ранее он становился лучшим на пятой неделе сезона 2016/17, выступая за «Витязь».

Лучших хоккеистов выбирает специальная комиссия, основываясь на статистике игроков и аналитической оценке матчей. Лауреатов выбирают в четырех номинациях.

Кроме Сятери лучшими по итогам 10-й недели были признаны защитник Теодор Леннстрем и нападающий Дамир Жафяров из «Торпедо» а также хоккеист Кирилл Мельниченко их «Сочи», как лучший новичок.

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