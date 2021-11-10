Министр заявил о бензине «дороже на 15 рублей» без демпфера

Литр бензина в России стоил бы на 15 рублей дороже, если бы не применялся механизм топливного демпфера, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Кто только не ругает демпфер — то производители, то розничные продавцы. Но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15», — сказал Шульгинов в интервью «Коммерсанту».

Министр подчеркнул, что механизм демпфера нельзя «просто так корректировать», нужно понимать, для чего это делается. При этом он отметил, что сейчас глобальные изменения этого механизма не обсуждаются.

Механизм демпфера был приведен в действие в 2019 году для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. По его условиям, при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, при низких — платят в бюджет.

По состоянию на начало ноября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,37 рубля, марки Аи-95 — 50,17 рубля, марки Аи-98 — 58,05 рубля.