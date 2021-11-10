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Джеймс Ганн объявил о съемках третей части «Стражей Галактики»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Стражи Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Instagram актерский состав «Стражей галактики» и объявил о начале съемок третей части.

«Это было странное, длительное и порой трудное путешествие, но все препятствия сделали этот момент только более радостным. Семья "Стражей" вновь собралась на съемочной площадке», — написал режиссер.

На фото изображены все актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих фильмах, Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Карен Гиллан и Шон Ганн.

Также на фото есть актеры Уилл Поултер, который недавно присоединился к актерскому составу франшизы и сыграет главного антагониста, и Чаквуди Ивуджи, снимавшийся в другом проекте Ганна — сериале «Миротворец». Будет ли он играть кого-то в новой ленте пока не объявили.

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