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Подростки в Томской области до смерти забили старика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое подростков в Томской области связали старика и забили до смерти, чтобы забрать себе его имущество, сообщило СУ СКР по региону.

Тело 75-летнего мужчины нашли в его квартире в селе Вороново Кожевниковского района. По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей 15 и 16 лет. Подростки признались, что проникли в дом старика из корыстных целей.

«Связав мужчину, они подвергли его избиению, нанося руками, ногами и металлическим предметом удары по голове и различным частям тела. Завладев похищенным имуществом, подростки скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об их аресте. За убийство каждому из подростков грозит до 15 лет колонии.

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