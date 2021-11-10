Киберпанк-фильм о поиске вакцины сняли в Омске. ВИДЕО

Омичи сняли постапокалиптический фильм о поиске вакцины от опасного вируса в стиле киберпанк, 11-минутная короткометражка опубликована на YouTube.
Снятый в Омске компанией REC product фильм называется «Паноптикум». Его продюсировали Роман Герасимов и Станислав Кориков. Над фильмом полгода работали 150 человек, бюджет картины не разглашается.
«Сюжет короткометражного фильма разворачивается в постапокалиптическом Омске. Короткометражный фильм про распространение сильнейшего вируса, который воздействует на людей, лишая их разума и плоти. Однако в этой истории не все так однозначно, на границе с разрушенным городом мы видим возможное светлое будущее», — сказано в описании видео.
Часть фильма, которая повествует о путешествии в будущее, снята в стиле киберпанк с использованием спецэффектов.
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