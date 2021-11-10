НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Киберпанк-фильм о поиске вакцины сняли в Омске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: кадр из видео REC product

Омичи сняли постапокалиптический фильм о поиске вакцины от опасного вируса в стиле киберпанк, 11-минутная короткометражка опубликована на YouTube.

Снятый в Омске компанией REC product фильм называется «Паноптикум». Его продюсировали Роман Герасимов и Станислав Кориков. Над фильмом полгода работали 150 человек, бюджет картины не разглашается.

«Сюжет короткометражного фильма разворачивается в постапокалиптическом Омске. Короткометражный фильм про распространение сильнейшего вируса, который воздействует на людей, лишая их разума и плоти. Однако в этой истории не все так однозначно, на границе с разрушенным городом мы видим возможное светлое будущее», — сказано в описании видео.

Часть фильма, которая повествует о путешествии в будущее, снята в стиле киберпанк с использованием спецэффектов.

Еще по теме
Джеймс Ганн объявил о съемках третей части «Стражей Галактики»
Главный герой «Игры в кальмара» спасет мир во втором сезоне
Фильм «Вечные»: Marvel сняли худший кинокомикс?
Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рекламу суши «Ебидоеби» на бурятском телевидении признали непристойной
Подростки в Томской области до смерти забили старика
Киберпанк-фильм о поиске вакцины сняли в Омске. ВИДЕО
Чемпиону мира по боксу Петровскому подарили квартиру в Красноярске
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Россия получит новую государственную символику
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал сотрудникам МВД укрепить их соцгарантии
Спрос на вакцинные туры в Европу в России вырос в десятки раз
Министр заявил о бензине «дороже на 15 рублей» без демпфера
Депутат показала, какой едой кормят в Госдуме
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Топ комментариев

жизнилюб

по новой сдачу экзаменов вождения

Alaxel

А сколько "блатных" по городу ездит, которые о ПДД никогда и не слышали! То же чья-то дочурка "по блату"...

Toosh

А вы заметили, что у нас как-то резко упала смертность от рака, СПИДа и прочих болезней? А не "переехали-ли"...

west_nik

Когда Америка врывалансь в Ирак, Ливан, Югославию, то Пентагон не особо беспокоило. А тут по своей территории...
Sibnet.Ru