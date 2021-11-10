Административное дело возбудили в отношении канала ТНТ

Административное дело в отношении телеканала ТНТ возбудили из-за гей-пропаганды, причиной послужил поцелуй двух комиков в эфире шоу «Игра», сообщило МВД России по Тверскому району города Москвы.

«Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")», — цитирует «Лента.ру»официальное заявлении полиции.

Причиной возбуждения дела послужил выпуск шоу «Игра» на ТНТ. В номере команды «Камызяки» комики Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались, изображая жениха и невесту.

После выхода шоу на экраны на ТНТ обрушилась критика со стороны общественников, которые призвали проверяющие органы обратить внимание на ситуацию. Против такого контента выступил и депутат Госдумы Михаил Романов.

«Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки», — приводит слова Романова издание«Бизнес Online».