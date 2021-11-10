Филолог прокомментировал изменения в правилах русского языка

Новые правила русского языка коснутся только написания появившихся за последние годы слов, заявил филолог, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

«Не будет каких-то нововведений в плане новых написаний слов, не будет никаких реформ, никакого пересмотра исключений. Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее. Речь идет о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия», — цитирует Пахомова RT.

Филолог объяснил, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила правописания, многих слов не было. Он отметил, что речь идет о создании проекта орфографических правил, пунктуации проект касаться не будет.

«Как, например, писать слова с первой частью "интернет"? Как писать слова с первой частью "медиа"? Через какую букву писать такие слова, как "бренд", "тренд", "интернет"? Не было таких слов раньше, не было таких типов слов. Это все стало предметом внимания лингвистов, это все тоже правилами описывается», — объяснил он.

Проект постановления правительства подготовило Минпросвещения РФ. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений.

По словам руководителя проекта Тотальный диктант Ольги Ребковец, опубликованный полный свод правил русского языка повторяет полный академический справочник под редакцией В.В. Лопатина.