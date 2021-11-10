Главный герой «Игры в кальмара» спасет мир во втором сезоне

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что работает над вторым сезоном проекта. Главный герой, по его словам, сделает нечто важное для мира.

«Могу пообещать вам: Ки Хун вернется и сделает кое-что для всего мира», — цитирует Netflix Russia режиссера и сценариста Хван Дон Хек.

По словам режиссера, создатели «Игры в кальмара» получили много положительных отзывов и просьб продолжить историю. Сейчас разработка второго сезона находится на стадии планирования.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал феноменом. После выхода на Netflix проект закрепился на первом месте топа самых просматриваемых сериалов и продержался там почти месяц.