Четырехзвездочные отели Hilton и Cosmos построят в Омске к МЧМ-2023

Два четырехзвездочных отеля появятся в Омске к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Одно из условий проведения чемпионата в Омске — наличие в городе гостиниц уровня «четыре звезды». Для создания необходимой инфраструктуры в Омске строится два четырехзвездочных отеля — Hilton и Cosmos.

Летом власти проверили стройку Hilton, теперь проинспектировали Cosmos. Объект планируется сдать осенью 2022 года. На берегу Иртыша появится девятиэтажный отель (с одним подземным этажом) на 204 номера с рестораном, тремя конференц-залами и тренажерным залом.

Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, 15 игр МЧМ пройдет в Омске.