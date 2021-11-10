Четырехзвездочные отели Hilton и Cosmos построят в Омске к МЧМ-2023

Фото: © правительство Омской области
Два четырехзвездочных отеля появятся в Омске к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, сообщила пресс-служба правительства Омской области.
Одно из условий проведения чемпионата в Омске — наличие в городе гостиниц уровня «четыре звезды». Для создания необходимой инфраструктуры в Омске строится два четырехзвездочных отеля — Hilton и Cosmos.
Летом власти проверили стройку Hilton, теперь проинспектировали Cosmos. Объект планируется сдать осенью 2022 года. На берегу Иртыша появится девятиэтажный отель (с одним подземным этажом) на 204 номера с рестораном, тремя конференц-залами и тренажерным залом.
Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, 15 игр МЧМ пройдет в Омске.
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