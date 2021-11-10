Дети из Сибири поразили звезд в телешоу «Вундеркинд»

Семилетние гимнастка из Лесосибирска Елизавета Авдеева и Спартак Попов, владеющий нунчаками поразили своими талантами певца Сергея Жукова и блогера Даню Милохина в шоу «Вундеркинды» на канале «Пятница».
В шоу команда звезд играет против команды детей и попробует угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребенок. За каждый правильный ответ звезды получают деньги. Если они ошиблись, деньги достаются вундеркиндам. Звезды перечисляют свои призы в благотворительный фонд.
В четвертом выпуске гостями были блогер Даня Милохин и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Лиза Авдеева из Лесосибирска вышла на сцену в образе героини фильма «Пятый элемент».
Звездам пришлось угадать, что она делает лучше всего: знает всю таблицу Менделеева, танцует, исполняет акробатические трюки. В итоге Сергей Жуков угадал, что девочка умеет выполнять гимнастические трюки за счет гибкости своего тела. Это она и продемонстрировала.
Гораздо сложнее было понять игрокам, что умеет Спартак Попов из Новосибирска в костюме черепашки-ниндзя. Звезды решили, что он знает все о черепахах, а на самом деле мальчик показал отличное владение нунчаками.
жизнилюбпо новой сдачу экзаменов вождения
AlaxelА сколько "блатных" по городу ездит, которые о ПДД никогда и не слышали! То же чья-то дочурка "по блату"...
TooshА вы заметили, что у нас как-то резко упала смертность от рака, СПИДа и прочих болезней? А не "переехали-ли"...
west_nikКогда Америка врывалансь в Ирак, Ливан, Югославию, то Пентагон не особо беспокоило. А тут по своей территории...