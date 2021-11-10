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Дети из Сибири поразили звезд в телешоу «Вундеркинд»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Семилетние гимнастка из Лесосибирска Елизавета Авдеева и Спартак Попов, владеющий нунчаками поразили своими талантами певца Сергея Жукова и блогера Даню Милохина в шоу «Вундеркинды» на канале «Пятница».

В шоу команда звезд играет против команды детей и попробует угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребенок. За каждый правильный ответ звезды получают деньги. Если они ошиблись, деньги достаются вундеркиндам. Звезды перечисляют свои призы в благотворительный фонд.

В четвертом выпуске гостями были блогер Даня Милохин и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Лиза Авдеева из Лесосибирска вышла на сцену в образе героини фильма «Пятый элемент». 

Звездам пришлось угадать, что она делает лучше всего: знает всю таблицу Менделеева, танцует, исполняет акробатические трюки. В итоге Сергей Жуков угадал, что девочка умеет выполнять гимнастические трюки за счет гибкости своего тела. Это она и продемонстрировала.

Гораздо сложнее было понять игрокам, что умеет Спартак Попов из Новосибирска в костюме черепашки-ниндзя. Звезды решили, что он знает все о черепахах, а на самом деле мальчик показал отличное владение нунчаками.

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