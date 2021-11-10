НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат показала, какой едой кормят в Госдуме

Источник:
Sibnet.ru
499 8

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева показала на видео, чем кормят парламентариев в маленьком буфете.

На видео, опубликованном в Instagram, продемонстрированы некоторые позиции меню: сосиски за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей, брокколи за 105 рублей.

«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела», — написала Авксентьева.

Она добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она пока там еще не побывала.

На скудное питание в Госдуме жаловался депутат от КПРФ Николай Харитонов и экс-депутат от той же партии Вера Ганзя.

Еще по теме
Путин пообещал сотрудникам МВД укрепить их соцгарантии
Лавров раскритиковал учения НАТО в Черном море
Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рекламу суши «Ебидоеби» на бурятском телевидении признали непристойной
Подростки в Томской области до смерти забили старика
Киберпанк-фильм о поиске вакцины сняли в Омске. ВИДЕО
Чемпиону мира по боксу Петровскому подарили квартиру в Красноярске
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Россия получит новую государственную символику
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
20
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
16
Россия получит новую государственную символику
15
США предупредили союзников об угрозе новой войны в Донбассе
Sibnet.Ru