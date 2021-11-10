Депутат показала, какой едой кормят в Госдуме

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева показала на видео, чем кормят парламентариев в маленьком буфете.

На видео, опубликованном в Instagram, продемонстрированы некоторые позиции меню: сосиски за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей, брокколи за 105 рублей.

«Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела», — написала Авксентьева.

Она добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она пока там еще не побывала.

На скудное питание в Госдуме жаловался депутат от КПРФ Николай Харитонов и экс-депутат от той же партии Вера Ганзя.