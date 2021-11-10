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Самой высокооплачиваемой в Новосибирске оказалась вакансия менеджера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитики SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске. Больше всего готовы платить менеджеру по работе с клиентами — от 150 тысяч рублей в месяц.

«В Новосибирске больше всего готовы платить менеджеру по работе с клиентами. Обещают оклад от 150 тысяч рублей. Сотруднику предстоит расширять клиентскую базу, составлять коммерческие предложения и заключать договоры, а также консультировать клиентов», — говорится в сообщении.

На втором месте оказалась вакансия PHP-разработчика с зарплатой от 130 до 150 тысяч рублей, сотрудника ищут с опытом работы от трех лет и предлагают ему гибкий график.

В тройку лидеров также попала вакансия программиста Oracle с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей. От специалиста ждут опыт работы от одного года, ему предлагают оплату обучения, частичную компенсацию занятий спортом.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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