Красноярск получил первую партию новых трамваев «Львенок»

Первая партия новых современных трамваев «Львенок» пришла в Красноярск, сообщил мэр города Сергей Еремин.

Трамваям предстоит пройти полный курс подготовки к работе. Другой не менее важный момент – обучение экипажей, а потом еще и сдача экзамена. Лишь после всех необходимых процедур новые машины выйдут на линию. Красноярцы смогут их в полной мере оценить уже в декабре.



«Место водителя – как кабина космического корабля. Фирменный интерьер салонов – вообще отдельная история. У меня лично гордость вызывает то, что создается эта внутренняя красота в том числе руками красноярских производителей. Наши предприятия являются поставщиками конструктивных элементов: металлических панелей, стоек, каркасов сидений и других деталей, а также выполняют некоторые виды работ», — написал Еремин.

Изготавливают «львят» на заводе ПК «Транспортные системы» (Санкт-Петербург).



Красноярск получит 25 новых трамваев и 50 троллейбусов. А с учетом ранее купленных троллейбусов за один год город почти на 2/3 укомплектует парк электротранспорта современными машинами.