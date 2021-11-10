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Красноярск получил первую партию новых трамваев «Львенок»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/eremin__krsk/

Первая партия новых современных трамваев «Львенок» пришла в Красноярск, сообщил мэр города Сергей Еремин.

Трамваям предстоит пройти полный курс подготовки к работе. Другой не менее важный момент – обучение экипажей, а потом еще и сдача экзамена. Лишь после всех необходимых процедур новые машины выйдут на линию. Красноярцы смогут их в полной мере оценить уже в декабре.

«Место водителя – как кабина космического корабля. Фирменный интерьер салонов – вообще отдельная история. У меня лично гордость вызывает то, что создается эта внутренняя красота в том числе руками красноярских производителей. Наши предприятия являются поставщиками конструктивных элементов: металлических панелей, стоек, каркасов сидений и других деталей, а также выполняют некоторые виды работ», — написал Еремин.

Изготавливают «львят» на заводе ПК «Транспортные системы» (Санкт-Петербург).

Красноярск получит 25 новых трамваев и 50 троллейбусов. А с учетом ранее купленных троллейбусов за один год город почти на 2/3 укомплектует парк электротранспорта современными машинами.

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