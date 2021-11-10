Шойгу заявил о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

Название этого комплекса Шойгу упомянул на селекторном совещании, говоря о поручениях президента, в числе других поставленных на вооружение армии зенитных ракетных систем.

«Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября верховный главнокомандующий провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее о существовании комплекса под индексом С-550 не было известно. Единственный проект, носивший подобное название, разрабатывался еще в СССР, в 1980-е годы. Он предусматривал создание мобильной системы противоракетной обороны, которая могла бы перехватывать в том числе баллистические ракеты. В 1988 году работы по комплексу прекратились.

Военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко подтвердил РБК, что о комплексе С-550 российское Минобороны ранее не сообщало.

«Что такое С-550 нет более четкого разъяснения. Очевидно надо предположить, что это некоторая версия, отличающаяся дополнительным набором боевых характеристик по сравнению с базовой С-500... Модернизированная под конкретные задачи либо спектр поражаемых целей система, которая создана на базе С-500», — полагает эксперт.