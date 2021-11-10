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Спрос на вакцинные туры в Европу в России вырос в десятки раз

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на вакцинные туры в Европу с момента их запуска в середине сентября вырос в десятки раз, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне стали чаще делать прививки от коронавируса за рубежом из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом. «Речь идет скорее о ревакционных турах, то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад», — сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, люди делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. «Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время»., — отметил Горин.

Самыми популярными странами для вакцинных путешествий стали Хорватия и Сербия. Спрос у туроператора «Русский экспресс» по этим направлением колеблется от 50 до 100 путевок в сутки, что в десятки раз больше, чем на старте программ в середине сентября. До этого компании получали одну-две заявки в день по этим направлениям.

«Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки», — пояснил Горин.

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