Путин пообещал сотрудникам МВД укрепить их соцгарантии

Социальные и правовые гарантии российских полицейских будут укрепляться, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 10 ноября. До реформы 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год — Днем милиции.

«Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что полицейские, решая стоящие перед ними задачи, будут «держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел, а это <...> - настоящие профессионалы, смелые и принципиальные люди, твердо верящие в силу закону и уважающие права и свободы граждан».

Путин отметил, что верит в их преданность, профессионализм и готовность к любым испытаниям. Он подчеркнул, что МВД во все времена «по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности».