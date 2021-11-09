Xiaomi представила доступный флагманский смартфон Poco M4 Pro

Компания Xiaomi представила новинку — смартфон Poco M4 Pro, который позиционируется в качестве доступного флагмана для развлечений.
Poco M4 Pro оснащен топовым процессором MediaTek Dimensity 810 с модемом 5G. Чипсет был анонсирован 11 августа 2021 года, он изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и в бенчмарке AnTuTu набирает 394 094 балла.
Смартфон получил 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. Главный датчик камеры имеет разрешение 50 Мп, также есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Впереди расположена селфи-камера разрешением 16 Мп.
Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Устройство также порадует стереозвуком и поддержкой NFC для бесконтактной оплаты. В качестве программной платформы выступает MIUI 12.5 на базе Android 11.
Продажи Poco M4 Pro стартуют 11 ноября. Цена за младшую версию с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами основной памяти составит 230 евро. Старшая версия с 6 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами памяти обойдется в 250 евро.
колобок11РПЦ необходимо распустить! Зачем нам дополнительное государство?
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AlaxelА сколько "блатных" по городу ездит, которые о ПДД никогда и не слышали! То же чья-то дочурка "по блату"...
west_nikКогда Америка врывалансь в Ирак, Ливан, Югославию, то Пентагон не особо беспокоило. А тут по своей территории...