Xiaomi представила доступный флагманский смартфон Poco M4 Pro

Компания Xiaomi представила новинку — смартфон Poco M4 Pro, который позиционируется в качестве доступного флагмана для развлечений.

Poco M4 Pro оснащен топовым процессором MediaTek Dimensity 810 с модемом 5G. Чипсет был анонсирован 11 августа 2021 года, он изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и в бенчмарке AnTuTu набирает 394 094 балла.

Смартфон получил 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц. Главный датчик камеры имеет разрешение 50 Мп, также есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Впереди расположена селфи-камера разрешением 16 Мп.

Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Устройство также порадует стереозвуком и поддержкой NFC для бесконтактной оплаты. В качестве программной платформы выступает MIUI 12.5 на базе Android 11.

Продажи Poco M4 Pro стартуют 11 ноября. Цена за младшую версию с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами основной памяти составит 230 евро. Старшая версия с 6 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами памяти обойдется в 250 евро.